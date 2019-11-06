Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Onkel Otto", Stuttgart

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Onkel Otto", Stuttgart

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der dritte "Mein Lokal, Dein Lokal"-Tag in Stuttgart und es wird wortwörtlich XXL. Viel hilft viel, denkt sich Ernst (43) und will in seinem "Onkel Otto" mit Riesenschnitzeln den Siegerpokal klar machen. Hungrig nach Hause gehen muss bei ihm auf jeden Fall niemand! Ob auch Ernsts Hunger nach Punkten und dem Wochensieg gestillt wird und er seine Konkurrenz hinter sich lässt, wird sich zeigen. Rechte: kabel eins

