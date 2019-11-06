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Mein Lokal, Dein Lokal

"Speisemeisterei", Stuttgart

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Speisemeisterei", Stuttgart

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Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Speisemeisterei", Stuttgart

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Vierte Runde und Finale der Stuttgarter Wochenserie von "Mein Lokal, Dein Lokal". Heute geht es in die "Speisemeisterei" im Schloss Hohenheim. Wie groß wird der Wow-Effekt sein, wenn Sternekoch Markus (33) zeigt, was in ihm steckt? Wird er es schaffen, seine Konkurrenten durch ein einmaliges Geschmackserlebnis zu faszinieren? Heute entscheidet sich, wer 3.000 Euro und den "Mein Lokal, Dein Lokal"-Siegerpokal gewinnt. Rechte: kabel eins

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