Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Don Giovanni", Leipzig
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Silvia Droese (50) und Marilu Natale (20) aus dem "Don Giovanni" geben den Auftakt zur Leipziger Woche. Das fröhliche Mutter-Tochter-Gespann möchte die Gäste mit italienischer Lebenslust und Leidenschaft begeistern. In ihrem Lokal fühlt man sich wie im Urlaub. Neben dem Springbrunnen hausen Papagei und Gecko, Weine und Öle stehen, wohin man sieht, und wer musikalisch begabt ist, kann sich am Klavier versuchen. Obendrein ist die Show-Küche ein echter Hingucker. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins