Heute: "Stelzenhaus", Leipzig

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Im modernen und architektonischen Hingucker "Stelzenhaus" geht die Leipziger Woche zu Ende. Die Gastgeber Uwe Wolf (39) und Thomas Langner (45) begrüßen die Gäste in ihrem selbst designten Haus mit industriellem Charme und einer exklusiven Küche. Saisonale Produkte sind der Grundbestandteil der modernen Crossover-Küche. Nach einem guten letzten Wein entscheidet sich heute in Leipzig: Bei wem schmeckt's am besten? Rechte: kabel eins

