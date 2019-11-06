Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Dell' Isola", Münster
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
"Wir gehen nicht ins 'Dell'Isola', sondern wir gehen zu Leo", das ist der Leitspruch aller Gäste des "Dell'Isola". Pantaleone Squillace - kurz "Leo" - ist Inhaber und Chefkoch des kleinen italienischen Restaurants in der Münsteraner Innenstadt. Mit Pizza aus dem Steinofen und selbstgemachter Pasta sieht sich Leo schon ganz weit vorne. Ob das dann zehn Punkte wert ist, entscheiden aber seine vier Konkurrenten. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
6
