Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Kunsthaus Angelmodde", Münster

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Kunsthaus Angelmodde", Münster

"Kunsthaus Angelmodde", MünsterJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Kunsthaus Angelmodde", Münster

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Wochenserie "Mein Lokal, Dein Lokal" endet im schicken "Kunsthaus Angelmodde" im Münsteraner Stadtteil Gremmendorf. Der heutige Gastgeber ist der 54-jährige Dieter, der sich im historischen Fachwerkhaus sein eigenes kleines Reich geschaffen hat. Modernes Design trifft hier auf eine kulinarisch bodenständige Küche. Dieter liebt die Kunst und lässt diese in seinem Lokal ausstellen und verkaufen. Ob das Gesamtkonzept die Konkurrenten überzeugt? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen