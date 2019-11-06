Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Papageno", Regensburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Stefan Thiele (34) und Tobias Fuchsgruber (33) sind mit ihrem Restaurant "Papageno" die Gastgeber des Finaltages. In einem ehemaligen Hafenspeicher bringen sie frische Klassiker des Mittelmeeres auf den Tisch. Stefan ist zudem gelernter Konditor. Gelingt es ihm mit seinen Süßspeisen, speziell die Damenwelt zu bezirzen? Können sie so auch die Hände nach den 3.000 Euro Siegerprämie und der Auszeichnung ausstrecken, die der Gewinner am heutigen Finaltag erhalten wird? Rechte: kabel eins
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Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 9-11: kabel eins