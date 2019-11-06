Zum Inhalt springenBarrierefrei


Mein Lokal, Dein Lokal

"Al Capone", Dresden

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019








45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

"Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden kann beginnen. An Tag eins will sich das "Al Capone" in der Altstadt von seiner besten Seite zeigen. Fabio Nicosia und Ines Weber versuchen mit ihrer authentisch italienischen Küche und der einmaligen Restaurant-Atmosphäre bei den Konkurrenten zu punkten. Aber nicht nur das Ambiente erinnert ein bisschen an Mafia und Gangster, auch in der Küche herrscht italienisches Temperament. Die gesamte Küchencrew besteht aus Italienern. Rechte: kabel eins

