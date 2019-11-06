Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Makiman", Bonn
Folge vom 06.11.2019
Im Restaurant "Makiman" wird es an Tag zwei der Woche in Bonn bei "Mein Lokal, Dein Lokal" asiatisch bunt. Gastgeberin ist die 33-jährige Deutsch-Koreanerin London Ha, die von allen Linda genannt wird. Sie greift ihre Konkurrenz mit ausgefallenen Sushi-Spezialitäten und Fleisch-Kreationen an, die auf Tischgrills gebraten werden. Wer also nicht auf rohen Fisch steht, kann gemütlich seinen Fleischgelüsten nachgehen. Ob Linda ihre Gäste damit wohl von den Stühlen reißen kann? Rechte: kabel eins
