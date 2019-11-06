Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Ponderosa", Mainz

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Ponderosa", Mainz

"Ponderosa", MainzJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Ponderosa", Mainz

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Den Anfang im Kampf um den goldenen Teller von "Mein Lokal, Dein Lokal" macht in dieser Woche das "Ponderosa". Etwas abgelegen vom Mainzer Citytrubel verwöhnt Marcello Serra seine Gäste in seinem Steakhouse. Burger & Steaks vom feinsten Rind stehen hier im Vordergrund. Und wer es etwas exotischer mag, für den hat der 42-Jährige etwas ganz Besonderes auf der Karte: Känguru & Strauß. Kann Marcello seine vier Mitstreiter mit seinem außergewöhnlichen Steakhouse überzeugen? Rechte: kabel eins

