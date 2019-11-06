Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Schumacher im Tönnchen", Düsseldorf

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Schumacher im Tönnchen", Düsseldorf

"Schumacher im Tönnchen", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Schumacher im Tönnchen", Düsseldorf

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am zweiten Tag der Wochenserie "Mein Lokal, Dein Lokal" in Düsseldorf geht es ins "Schumacher im Tönnchen" von Achim Bannwarth. Seit der 47-jährige gelernte Koch das urige Lokal vor eineinhalb Jahren übernommen hat, veranstaltet er hier eine One-Man-Show hinter dem Herd. Wird es ihm gelingen, die anderen Gastro-Experten mit seinen gutbürgerlichen Speisen zufriedenzustellen oder klaffen hier Anspruch und Wirklichkeit zu weit auseinander? Rechte: kabel eins

