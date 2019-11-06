Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "El Paso", Düsseldorf
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Gastgeber des vierten Tages der Wochenserie "Mein Lokal, Dein Lokal" aus Düsseldorf ist Daniel Jimenez, Servicegott im "El Paso". Der feurige Spanier versorgt seine Gäste seit sieben Monaten mit feinster mexikanischer Küche. Für den 34-jährigen Entertainer ist der Service am Gast besonders wichtig, so dass er auch am Tisch ab und zu ein Ständchen singt! Man darf gespannt sein, ob sein Gesangstalent auch bei der Konkurrenz ankommt ... Rechte: kabel eins
