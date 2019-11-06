Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Wohnzimmer", Aachen

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Wohnzimmer", Aachen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Wohnzimmer", Aachen

45 Min.
Ab 6

Im Wohnzimmer von Robert Wolf (49) geht es gemütlich zu. Der "beste Koch Aachens" kreiert jeden Tag eine neue Speisekarte und ist sich seines großen Kochtalents sicher. Mit einem Mix aus französischer, asiatischer und europäischer Küche will er seine Konkurrenz für sich gewinnen. Aber ob auch die kritischen Gastronomen seinen Kochkünsten erliegen? Rechte: kabel eins

