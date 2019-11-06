Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Trollingerstubn", Stuttgart

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Trollingerstubn", Stuttgart

"Trollingerstubn", StuttgartJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Trollingerstubn", Stuttgart

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute beginnt "Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?" mit dem schwäbischen Restaurant "Trollingerstubn". Das Bauernstüble aus dem Jahr 1750 lockt seine Gäste mit Blick auf den Feuersee und die historische Johanneskirche. Inhaber Ugur Ceyhan (40) schwärmt vor allem vom Steak-Holzkohlegrill in der offenen Showküche. Legt Ugur einen gelungenen Auftakt hin? Lieben die Stuttgarter Gastronomen seinen urigen Laden genauso wie er? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen