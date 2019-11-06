Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Bike Schmiede Lounge", Stuttgart

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Bike Schmiede Lounge", Stuttgart

"Bike Schmiede Lounge", StuttgartJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Bike Schmiede Lounge", Stuttgart

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Stylische Bikes, geile Burger und Dry Aged Beef - das alles bietet Inhaber und Tattoo-Fan Stefan Grabowski (49) in seiner "Bike Schmiede Lounge" an. Das ehemalige Autohaus wurde zu einem Restaurant umfunktioniert und ist Harley-Showroom zugleich. Wie es um die Gemütlichkeit steht und ob das Fleisch den richtigen Garpunkt verpasst bekommt, gibt es heute zu sehen. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen