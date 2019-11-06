"Ristorante The Grill", KölnJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Ristorante The Grill", Köln
Folge vom 06.11.2019
In dieser Woche beginnt "Mein Lokal, Dein Lokal" mit dem puren Fleischgenuss. Im Restaurant "The Grill" verzaubert Gastgeber Guido Pürschel (38) seine Gäste mit feinsten Grillspezialitäten. Mal sehen, ob Guido einen gelungenen Auftakt hinlegt und die Kölner Gastronomen seine Steakhaus-Küche genauso lieben wie er. Rechte: kabel eins
