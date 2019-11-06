"Gasthaus Siebenbrunn", MünchenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Gasthaus Siebenbrunn", München
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am zweiten Tag der Münchner Woche geht es traditionell zu. Martin Osterrieder (50) lässt in seinem "Gasthaus Siebenbrunn" fränkische Küche auftischen. Mit zünftigen Speisen und bayerischem Charme versucht er seine Konkurrenten für sich zu gewinnen. Ob seine Schlagfertigkeit und seine bodenständige Küche ausreichen, um den Pokal von "Mein Lokal, Dein Lokal" abzusahnen, gibt es in der neuen Folge zu sehen. Rechte: kabel eins
