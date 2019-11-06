Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Inszenario", München
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das große Finale von "Mein Lokal, Dein Lokal" in München findet heute im Inszenario statt. Im Restaurant von Markus Camera (37) wird Essen nicht einfach gekocht, es wird inszeniert. Markus setzt in seinem Konzept ganz auf das Zusammenspiel von heißen und kalten Elementen. Ob das auch bei seinen vier Konkurrenten ankommt oder ob von dem ganzen Zauber nicht viel halten, gibt es in der letzten Folge der Münchner Woche zu sehen. Rechte: kabel eins
