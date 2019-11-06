Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Körri", Hamburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das "Körri"-Speisekontor von unserem heutigen Gastgeber Sven Lieske (29) ist ein stylischer Laden mitten in Hamburg, der den Spagat zwischen bodenständigen Speisen und schickem Interieur schafft. Die große Besonderheit des Lokals: die patentierte "Körri"-Speise, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Was ein "Körri" eigentlich ist und wie es den vier anderen Gastronomen schmeckt, gibt's heute in einer neuen Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal" zu sehen. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
