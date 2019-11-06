Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Kamp'ner Pesel", Sylt

Kabel Eins
"Kamp'ner Pesel", Sylt

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Kamp'ner Pesel", Sylt

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" findet heute in der guten Stube Kampens statt. Gastgeber René Richter (44) öffnet die Pforten seines Restaurants "Kamp'ner Pesel". Hochwertige Crossover-Küche in gehobenem Ambiente hat das Restaurant zum absoluten Promi-Hotspot werden lassen. Kann René mit dieser exquisiten Mischung erfolgreich nach dem goldenen Siegerteller und der Gewinnsumme von 3.000 Euro greifen? Rechte: kabel eins

