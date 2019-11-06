Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Daniel", Dresden

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Daniel", Dresden

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Daniel", Dresden

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am Donnerstag serviert Gastgeber Daniel Fischer (42) gehobene deutsche Küche in der Atmosphäre einer Kellergewölbegastronomie. Der gelernte Koch empfängt seine Konkurrenz in seinem gleichnamigen Lokal "Daniel" mitten im Herzen Dresdens. Kann er seine Mitstreiter mit seinen winterlichen Gerichten begeistern? Rechte: kabel eins

