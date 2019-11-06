"St. Paul's Stub'n", SalzburgJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "St. Paul's Stub'n", Salzburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am Dienstag besuchen die Gastronomen das Wirtshaus "St. Paul's Stub'n" in der Salzburger Innenstadt. An kaum einem anderen Ort der Stadt manifestieren sich Tradition und Wirtshausromantik wie in diesem Kultlokal. Wird Bernhard Huemer (38) seinem Ruf gerecht, die besten Kasnocken Salzburgs anzubieten? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins