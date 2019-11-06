Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019

Am ersten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche im schönen Harz lädt Gastgeber Robin Pietsch (26) in sein kleines aber sehr feines Restaurant "ZeitWerk" in Wernigerode ein. Der ehrgeizige junge Koch präsentiert ausgefallene "Fine Dining"- und Gourmet-Küche. Zusammen mit seinem jungen Küchenteam zaubert er regelgerechte Kunstwerke auf die Teller der Gäste. Ob Robins Konzept aufgeht und er auch seine vier Mitstreiter verzaubern kann? Rechte: kabel eins

