Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Piroch's im Christlwirt", Waakirchen

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Piroch's im Christlwirt", Waakirchen

"Piroch's im Christlwirt", WaakirchenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Piroch's im Christlwirt", Waakirchen

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute steigt Christian Piroch-Pirker (41) mit seinem Lokal "Piroch's im Christlwirt" in die Runde ein. Mit einem österreichischen Küchenkonzept will der Österreicher überzeugen - ob Fisch- oder Wildspezialitäten, im "Piroch's im Christlwirt" ist für jeden Gast etwas dabei. Kreativität und Handwerk stehen, neben überzeugender Qualität, an vorderster Front. Ob das Österreicher Original die anderen Gastronomen begeistern kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen