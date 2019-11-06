Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Burggraf Bräu", Bensheim
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" findet heute im beschaulichen Bensheim statt. Gastgeber David Pietralla (32) und seine Crew vom "Burggraf Bräu" geben alles, um den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 Euro einzufahren. Doch wer wird am Ende das Rennen machen? Kann der selbstbewusste und ehrgeizige Gastronom die hohen Erwartungen erfüllen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins