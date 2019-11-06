Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Burggraf Bräu", Bensheim

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" findet heute im beschaulichen Bensheim statt. Gastgeber David Pietralla (32) und seine Crew vom "Burggraf Bräu" geben alles, um den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 Euro einzufahren. Doch wer wird am Ende das Rennen machen? Kann der selbstbewusste und ehrgeizige Gastronom die hohen Erwartungen erfüllen? Rechte: kabel eins

