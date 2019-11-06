Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Bürgerstuben Puchheim", München

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Mittwoch der Münchner Biergarten-Spezial-Woche führt in die "Bürgerstuben Puchheim" an den Rand von München. Geschäftsführerin Sandra Keller (33) leitet den Biergarten zusammen mit ihrem Mann Holger. Neben den Münchnern, die die Ruhe im Grünen suchen, werden in Sandras Biergarten Sportvereine versorgt, die im selben Haus trainieren. Als einzige Frau in der Runde sorgt Sandra an ihrem Gastgebertag für viel Unterhaltung. Rechte: kabel eins

