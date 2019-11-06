Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Lindengarten", München

Folge vom 06.11.2019: "Lindengarten", München

44 Min. Ab 6

Im Münchner Stadtteil Trudering geht es am Donnerstag in den "Lindengarten". Dort empfängt der charismatische Marian Goldfuss Ohrablo (40) seine Mitstreiter in gemütlichem Ambiente und will mit seinem modernen bayrischen Konzept die anderen Gastronomen für sich gewinnen. Ob ihm das gelingt und was wohl seine Gäste vom Konzept halten? Rechte: kabel eins

