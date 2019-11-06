Zum Inhalt springenBarrierefrei
Diana Abatkhanashvili (20) wagte direkt nach dem Schulabschluss den Sprung in die Gastronomie und versteht sich voll und ganz als Gastgeberin. Am Dienstag lädt sie zu Tapas und spanischen Klängen ins Restaurant "Andalucia" in Heilbronn ein. Als besonderes Highlight darf zudem in der Lounge eine Cohiba-Zigarre geraucht werden! Rechte: kabel eins

