"BBQ - The Finest Steakhouse", Hannover

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "BBQ - The Finest Steakhouse", Hannover

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In der Wochenmitte lädt Cetin Bagiran (46) die Hannoveraner Gastronomen in sein Restaurant "BBQ - The Finest Steakhouse" in Hannover Waldheim ein. Der Exzentriker der Runde ist ein Perfektionist in der Küche und scheut sich nicht davor, bei anderen Kritik zu üben. Heute wird sein Lokal von den Mitstreitern auf die Probe gestellt. Kann Cetin die hohen Erwartungen erfüllen? Rechte: kabel eins

