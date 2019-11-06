Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Gasthaus Blume", Freiburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am dritten Tag bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Freiburg sind die Gastronomen in einem traditionellen Familienbetrieb zu Gast. Sascha Halweg (43) bittet im "Gasthaus Blume" zu Tisch. Groß und rustikal gibt sich sein Laden. Hoffentlich sind die eigenen Kreationen und Ideen von Sascha schlagende Argumente für eine gute Punktzahl. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins