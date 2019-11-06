Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Ratskeller", Heilbronn

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Ratskeller", Heilbronn

44 Min.
Ab 6

Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Heilbronn findet heute in gehobener Atmosphäre und historischer Architektur statt, nämlich im "Ratskeller". Gastgeber Jürgen Mosthaf (51) ist Küchenmeister und bringt Erfahrung aus diversen Gastronomiebetrieben dieser Welt mit. Mit traditionell-moderner Atmosphäre, schwäbischen Speisen und regionalen Produkten sowie Wildgerichten aus eigener Jagd versucht Jürgen nach dem goldenen Siegerteller und den 3.000 Euro zu greifen. Rechte: kabel eins

