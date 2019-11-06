Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Königlich Bayrische Enzianhütte", Oberstaufen

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Königlich Bayrische Enzianhütte", Oberstaufen

"Königlich Bayrische Enzianhütte", OberstaufenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Königlich Bayrische Enzianhütte", Oberstaufen

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Deutschland-Spezial-Runde wird eröffnet von der einzigen Frau im Bunde. Mit ihren bayerischen Spezialitäten will sie schon gleich zu Beginn die Messlatte nach ganz oben legen. Ob sie die Herren der Runde mit ihren Haxen überzeugen kann? Und ob sie als Vertreterin des Südens den Deutschland-Spezial-Sieg nach Oberstaufen holt? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen