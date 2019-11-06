Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Ratskeller", Leipzig
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Gestern noch im Süden, heute schon im Osten. Bei Ingo im "Ratskeller Leipzig" soll es heiß hergehen. Unter dem größten Rathaus der Welt will Ingo seine Mitstreiter von seinen Ostspezialitäten überzeugen und somit den Teller nach Sachsen holen. Ob er mit seinem Charme und vor allem mit seinem Essen die anderen Gastronomen für sich gewinnen kann? Rechte: kabel eins
