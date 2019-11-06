Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Restaurant Friedrich", Bonn

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Restaurant Friedrich", Bonn

"Restaurant Friedrich", BonnJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Restaurant Friedrich", Bonn

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der zweite Tag der Woche in Bonn steht im Zeichen der italienischen Flagge. Italiener Roberto de Santis (48) lädt seine Mitstreiter in sein Lokal "Restaurant Friedrich" im Villenviertel von Bad Godesberg ein und verspricht italienische High-End-Küche. Ob der sympathische Roberto das Versprechen halten und die Gastronomen überzeugen kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen