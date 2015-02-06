Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 06.02.2015
44 Min.
Ab 6

Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Freiburg findet heute im bodenständigen "Kybfelsen" statt. Gastgeber Norbert Bender (44) und sein Team geben alles, um den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 &curren; einzufahren. Exquisite Fleisch- aber auch Nudelgerichte sollen den anderen den Rang ablaufen. Ob die Rechnung aufgeht?

