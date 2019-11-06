Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Roberts", Wuppertal

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Roberts", Wuppertal

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am dritten Tag wird es Zeit für Robert Marx (52) mit seinem Lokal "Roberts" mit in die Runde einzusteigen. Mit einem modernen Küchenkonzept will der charmante Koch überzeugen - ob Fischgerichte oder Fleischspezialitäten, im "Roberts" ist für jeden Gast etwas dabei. Kreativität und Handwerk stehen neben überzeugender Qualität an vorderster Front. Ob der Gastgeber seine Konkurrenten begeistern kann? Rechte: kabel eins

