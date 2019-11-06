Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Meze Akademie", Tübingen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Vasiliki Angelopoulou (44) begrüßt am Dienstag ihre Mitstreiter in ihrem Lokal "Meze Akademie". Mit ihrem Team versucht Vasiliki die original griechische Kreta-Küche nach Deutschland zu bringen. Den Gästen werden neben den Hauptspeisen auch warme und kalte Mezedes, griechische Tapas, serviert. Das Lokal hat sich in der Region als Topadresse etabliert. Wie reagieren die anderen Gastronomen auf die temperamentvolle Gastgeberin und ihr Konzept? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins