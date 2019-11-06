Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Meze Akademie", Tübingen

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Meze Akademie", Tübingen

Folge vom 06.11.2019: "Meze Akademie", Tübingen

44 Min.
Ab 6

Vasiliki Angelopoulou (44) begrüßt am Dienstag ihre Mitstreiter in ihrem Lokal "Meze Akademie". Mit ihrem Team versucht Vasiliki die original griechische Kreta-Küche nach Deutschland zu bringen. Den Gästen werden neben den Hauptspeisen auch warme und kalte Mezedes, griechische Tapas, serviert. Das Lokal hat sich in der Region als Topadresse etabliert. Wie reagieren die anderen Gastronomen auf die temperamentvolle Gastgeberin und ihr Konzept? Rechte: kabel eins

