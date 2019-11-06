"Tatami", Tübingen-DerendingenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Tatami", Tübingen-Derendingen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am vierten Tag der Tübingen-Spezial-Woche von "Mein Lokal, Dein Lokal" begrüßt Sabine Koschorreck (58) im "Tatami" ihre Mitstreiter. Die Gastgeberin möchte den vier Gastronomen die japanische Küche näherbringen. Neben Sushi erwartet die vier auch ein breites Angebot an warmen Speisen: vom Zanderfilet bis zum Teriyaki Chicken. Freunde der asiatischen Esskultur kommen hier voll auf ihre Kosten. Kann Sabine mit ihrem Konzept bei den anderen Gastronomen punkten? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins