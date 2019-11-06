Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Tübingen findet heute im "Wirtshaus Lichtenstein" statt. Gastgeber Christoph Angele (47) versucht mit seiner ruhigen, kompetenten Art die anderen Teilnehmer zu begeistern. Hierzu zaubert Christoph in seinem urigen Lokal mitten in der Tübinger Altstadt schwäbische Klassiker und internationale Gerichte auf die Teller, um so nach dem goldenen Siegerteller und der Gewinnsumme von 3.000 Euro zu greifen. Rechte: kabel eins

