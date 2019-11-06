Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"237 Oxhoft", Potsdam

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"237 Oxhoft", Potsdam

Folge vom 06.11.2019: "237 Oxhoft", Potsdam

44 Min.
Ab 6

Die Woche in Potsdam startet heute im "237 Oxhoft" in Nuthetal bei Potsdam. Gastgeber Matthias Hamisch (48) begrüßt die vier Mitstreiter in seinem Restaurant und serivert ihnen regionale, deutsch-mediterrane Slow-Food-Gerichte. Zu den Speisen bietet er auch eine große und raffinierte Auswahl an Weinen an. Ob er mit dieser Kombination überzeugen kann? Rechte: kabel eins

