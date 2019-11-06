Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Babelfood", Potsdam
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Heute sind die vier Gastronomen zu Besuch im afro-karibischen Restaurant "Babelfood", mitten im Studentenviertel in Potsdam. Inhaberin Alida Babel (46) will ihre vier Gäste nicht nur mit einem wunderschönen und einzigartigen Ambiente, sondern auch mit kreativen Bio-Speisen begeistern. Wird ihr das gelingen? Rechte: kabel eins
