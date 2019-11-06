Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"La Tasca", München

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"La Tasca", München

"La Tasca", MünchenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "La Tasca", München

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am zweiten Tag in München empfängt Philipp Lang (34) seine Konkurrenten im "La Tasca", um sie mit authentischen spanischen Tapas zu verköstigen. Der heutige Gastgeber ist in Spanien aufgewachsen und glänzt nicht nur mit einem breiten Angebot spanischer Speisen, sondern trumpft auch mit einem großen Fachwissen auf. Doch wird das reichen, um den Wochensieg zu holen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen