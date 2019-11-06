Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "La Tasca", München
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am zweiten Tag in München empfängt Philipp Lang (34) seine Konkurrenten im "La Tasca", um sie mit authentischen spanischen Tapas zu verköstigen. Der heutige Gastgeber ist in Spanien aufgewachsen und glänzt nicht nur mit einem breiten Angebot spanischer Speisen, sondern trumpft auch mit einem großen Fachwissen auf. Doch wird das reichen, um den Wochensieg zu holen? Rechte: kabel eins
