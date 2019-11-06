"VIB Grill & Lounge", MünchenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "VIB Grill & Lounge", München
Der heutige Tag bei "Mein Lokal, Dein Lokal" steht ganz im Zeichen der Fleischeslust. Gastgeberin Simone Weissmann (36) will mit brasilianischem Rodizio überzeugen. Ganze zwölf unterschiedliche Sorten Fleisch bietet das "VIB Grill & Lounge" dem Gast. Lassen sich davon auch die Konkurrenten überzeugen? Rechte: kabel eins
