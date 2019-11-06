Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Simplicissimus", Heidelberg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Simplicissimus", Heidelberg

"Simplicissimus", HeidelbergJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Simplicissimus", Heidelberg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die kulinarischen Schöpfungen des "Simplicissimus" unter der Leitung von Gastgeberin Theresa Müller (26) sind alles andere als simpel. In der Küche gibt ihr Freund Boris den Ton an und zaubert mit seinem Team extravagante Köstlichkeiten auf Sterneniveau. Da kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen.

