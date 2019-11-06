"Alte Markthalle", RendsburgJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Alte Markthalle", Rendsburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Woche in und um Kiel startet heute mit der "Alten Markthalle" in Rendsburg. Gastgeber Norman (49) will zum Start mit seinem zuverlässigen Team und asiatisch verfeinerten Gerichten punkten. Wie sich die sehr verschiedenen Gastronomen wohl verstehen? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins