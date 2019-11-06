Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Sinans Restaurant und Cocktail-Bar", Kiel

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Sinans Restaurant und Cocktail-Bar", Kiel

44 Min.Ab 6

Bei Sinan (31) gibt es nicht nur mediterrane Küche, sondern auch außergewöhnliche Cocktails. Ob die vier Gastronomen das besondere Erlebnis zu schätzen wissen und ob Sinan sie auch mit seinen Speisen überzeugen kann, sehen Sie in der dritten Runde bei "Mein Lokal, Dein Lokal". Rechte: kabel eins

