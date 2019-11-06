Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Lorenz", Nürnberg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Lorenz", Nürnberg

"Lorenz", NürnbergJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Lorenz", Nürnberg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Woche im Nürnberg beginnt heute im "Lorenz" in der Nürnberger Innenstadt. Gastgeber Marc Schmidt (29) versucht seine Mitstreiter im eleganten Ambiente und mit mediterranen Gerichten aus biologisch angebauten Zutaten für sich zu gewinnen. Ob sich die anderen Gastronomen vom Lorenz überzeugen lassen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen