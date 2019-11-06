"The Racing House", AschaffenburgJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "The Racing House", Aschaffenburg
44 Min.
Folge vom 06.11.2019
Der zweite Tag der Woche in Aschaffenburg steht im Zeichen des Motorsports, des American Lifestyles und der XXL-Portionen. Mike Kriesamer (49) lädt seine Mitstreiter in sein Lokal "The Racing House" ein. Es gibt Burger, Schnitzel und Steak in XXL und sogar ein Kart-Rennen. Ob die vier Gastronomen das besondere Erlebnis zu schätzen wissen und ob Mike sie auch kulinarisch überzeugen kann? Rechte: kabel eins
