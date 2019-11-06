Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute geht es in die Altstadt von Aschaffenburg. Im modernen Wirtshaus "Zum goldenen Mops" begrüßen die Gastgeber Misha Bender (43) und sein Küchenchef Christian Lewalski (21) seine Mitstreiter mit beliebten, aber raffinierten kulinarischen Klassikern und Möpsen, soweit das Auge reicht. Ob die Beiden mit ihren Gerichten und dem originellen Konzept überzeugen können? Rechte: kabel eins

