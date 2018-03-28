Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 28.03.2018: "Marooush", Berlin
44 Min.Folge vom 28.03.2018Ab 6
Marcus Ghaffar (32) ist der Orient-Experte in der Runde. Als Assistent der Geschäftsführung des ägyptisch-orientalischen Restaurants "Marooush" entführt Marcus seine Mitstreiter in eine Welt aus "1001 Nacht". Zu arabischen Spezialitäten wie Lamm- und Couscous-Gerichten tritt eine professionelle Bauchtänzerin auf. Ein Konzept, das bei jedermann ankommt?
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
