Mein Lokal, Dein Lokal

"Marooush", Berlin

Kabel Eins
Folge vom 28.03.2018
"Marooush", Berlin

"Marooush", BerlinJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 28.03.2018: "Marooush", Berlin

44 Min.Folge vom 28.03.2018Ab 6

Marcus Ghaffar (32) ist der Orient-Experte in der Runde. Als Assistent der Geschäftsführung des ägyptisch-orientalischen Restaurants "Marooush" entführt Marcus seine Mitstreiter in eine Welt aus "1001 Nacht". Zu arabischen Spezialitäten wie Lamm- und Couscous-Gerichten tritt eine professionelle Bauchtänzerin auf. Ein Konzept, das bei jedermann ankommt?

